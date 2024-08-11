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تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام - اسماء

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام




 

الأحد، 11-08-2024 10:30 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام إجراء تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

 

 وتاليا التنقلات:

عميد ايمن محمد خليل  /إدارة التنفيذ القضائي / مديراً بالوكالة

عميد منتصر منصور محمد /مديرية شرطة غرب البلقاء /مديراً

عميد جمال بركات ممدوح  /مديرية شرطة وسط عمان / مديراً

عميد عوض محمد عواد /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالوكالة

عميد رشيد خير الدين محمد/  إدارة أمن الجسور / مديراً بالوكالة

عميد ركن عاكف احمد علي /قوات الدرك / مديراً للعمليات والتدريب بالوكالة

عميد رعد عبد الرحيم يوسف /إدارة الدوريات الخارجية / مديراً بالوكالة

عمید رکن رأفت ابراهيم جميل / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة

عميد محمد علي احمد / إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية / مديراً بالوكالة

عقيد هيثم محمود مفضي  /مديرية شرطة جنوب عمان / مديراً بالإنابة

عقيد باسم مفلح شاهر/  مديرية شرطة معان / مديراً بالإنابة

عقيد محمد خلف مفلح  /إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العمري / مديراً بالوكالة

عقيد صادق امين ساري  وحدة النوع الاجتماعي / قائداً بالوكالة

عقيد طايل خلف سلامه  /الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً

عقيد هاشم محمد يوسف  /فريق البحث والإنقاذ الدولي / قائداً بالوكالة

عقيد سامر سمير الياس  مركز حدود جابر / مديراً



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