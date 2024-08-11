تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام - اسماء

عميد ايمن محمد خليل /إدارة التنفيذ القضائي / مديراً بالوكالة
عميد منتصر منصور محمد /مديرية شرطة غرب البلقاء /مديراً
عميد جمال بركات ممدوح /مديرية شرطة وسط عمان / مديراً
عميد عوض محمد عواد /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالوكالة
عميد رشيد خير الدين محمد/ إدارة أمن الجسور / مديراً بالوكالة
عميد ركن عاكف احمد علي /قوات الدرك / مديراً للعمليات والتدريب بالوكالة
عميد رعد عبد الرحيم يوسف /إدارة الدوريات الخارجية / مديراً بالوكالة
عمید رکن رأفت ابراهيم جميل / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة
عميد محمد علي احمد / إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية / مديراً بالوكالة
عقيد هيثم محمود مفضي /مديرية شرطة جنوب عمان / مديراً بالإنابة
عقيد باسم مفلح شاهر/ مديرية شرطة معان / مديراً بالإنابة
عقيد محمد خلف مفلح /إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العمري / مديراً بالوكالة
عقيد صادق امين ساري وحدة النوع الاجتماعي / قائداً بالوكالة
عقيد طايل خلف سلامه /الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً
عقيد هاشم محمد يوسف /فريق البحث والإنقاذ الدولي / قائداً بالوكالة
عقيد سامر سمير الياس مركز حدود جابر / مديراً
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