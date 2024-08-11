تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام - اسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدير الأمن العام إجراء تنقلات بين كبار ضباط مديرية الأمن العام ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .

وتاليا التنقلات:



عميد ايمن محمد خليل /إدارة التنفيذ القضائي / مديراً بالوكالة



عميد منتصر منصور محمد /مديرية شرطة غرب البلقاء /مديراً



عميد جمال بركات ممدوح /مديرية شرطة وسط عمان / مديراً



عميد عوض محمد عواد /مديرية شرطة المفرق / مديراً بالوكالة



عميد رشيد خير الدين محمد/ إدارة أمن الجسور / مديراً بالوكالة



عميد ركن عاكف احمد علي /قوات الدرك / مديراً للعمليات والتدريب بالوكالة



عميد رعد عبد الرحيم يوسف /إدارة الدوريات الخارجية / مديراً بالوكالة



عمید رکن رأفت ابراهيم جميل / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة



عميد محمد علي احمد / إدارة الدراسات الإستراتيجية الأمنية / مديراً بالوكالة



عقيد هيثم محمود مفضي /مديرية شرطة جنوب عمان / مديراً بالإنابة



عقيد باسم مفلح شاهر/ مديرية شرطة معان / مديراً بالإنابة



عقيد محمد خلف مفلح /إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العمري / مديراً بالوكالة



عقيد صادق امين ساري وحدة النوع الاجتماعي / قائداً بالوكالة



عقيد طايل خلف سلامه /الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً



عقيد هاشم محمد يوسف /فريق البحث والإنقاذ الدولي / قائداً بالوكالة



عقيد سامر سمير الياس مركز حدود جابر / مديراً