تنقلات وإحالات مرتقبة في مديرية الامن العام

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة ان يجري مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إحالات وتنقلات بين عدد من الضباط في مديرية الامن العام .

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