 
الخميس 2024-11-07 07:19 م
 

تنقلات وإحالات مرتقبة في مديرية الامن العام

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
الخميس، 07-11-2024 06:44 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة ان  يجري مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة إحالات وتنقلات بين عدد من الضباط  في مديرية الامن العام . 

اضافة اعلان

 

ويأتي ذلك بعد ترفيعات في المديرية ، شملت كبار الضباط ما بين عميد وعقيد ، وفق المصادر .

 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية مدير شباب الكرك يتفقد احتياجات المراكز الشبابية في المحافظة

الرمان

أخبار محلية انطلاق مهرجان الرمان السنوي في إربد

غالانت: قرار الإقالة جاء بعد خلافات بشأن قانون التجنيد وإعادة المخطوفين ولجنة تحقيق رسمية

فلسطين غالانت: لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل تنقلات وإحالات مرتقبة في مديرية الامن العام

لبنان

عربي ودولي 3 شهداء ومصابون بينهم 4 من قوات "اليونيفل" بغارة اسرائيلية

جيش الاحتلال

عربي ودولي جيش الاحتلال: مقتل 5 جنود في معارك بجنوب لبنان

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يجدد لرئيس الوزراء السلوفيني دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة



 


الأكثر مشاهدة