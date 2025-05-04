تنويه هام حول حريق السكن التابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مصدر في وزارة الاوقاف ان الوزارة تابعت الروايات المتعددة حول سبب حريق السكن التابع لمسجد في منطقة ابو علندا ووفاة 4 اطفال بالحادثة .



وكشف المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان المعلومات الاولية اكدت ان والد الاطفال موظفاً يعمل في وزارة التربية والتعليم وليس في وزارة الاوقاف .



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واوضح المصدر انه تم تأمين الإمام بسكن وأثاث جديد على نفقة وزارة الاوقاف .



وبين المصدر ان الوزارة في انتظار تقرير المختبر الجنائي والذي سيكشف السبب الحقيقي للحريق وبناءً عليه سيتم اتخاذ الاجراء المناسب من قبل الوزارة ، حيث تم الايعاز بتشكيل لجنة لمتابعة الامر .



وفي وقت سابق أعربت وزارة الأوقاف عن صادق تعازي موظفيها ومواساتهم لذوي ضحايا حريق سكن تابع لأحد المساجد بمنطقة ابو علندا، والذي أسفر عن وفاة أربعة أطفال أشقاء وإصابة اثنين آخرين.



وعبَّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة لدى زيارته بيت العزاء عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، ومبديا استعداد الوزارة لتقديم أي عون إثر هذا المصاب.



كما اطلع الخلايلة برفقة امين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل على موقع الحادث وتفاصيله، والإجراءات المتخذة وكل ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

واوعز الخلايلة بنقل الاسرة الى سكن جديد مع تجهيزه بكامل مستلزماته من اثاث وغيره.