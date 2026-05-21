تنويه هام من الأرصاد الجوية لجميع الراغبين بالتنزه غداً الجمعة في المملكة

وأضاف آل خطاب، لـ"الوكيل الإخباري"، أن الأجواء ستشهد ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة خلال ساعات النهار، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وفي ساعات الليل، أشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً في معظم المناطق، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
وحذّر من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
وبيّن أن الأجواء بشكل عام مستقرة، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، داعية الراغبين بالتنزه إلى التوجه نحو المناطق المنخفضة والدافئة مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق السهول.
كما نصح بعدم التوجه إلى المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر، وكذلك في فترات ما بعد العصر، حيث تميل الأجواء إلى البرودة نسبياً.
