توزيع الكهرباء: 80% من عداداتنا أصبحت ذكية .. وخطط صيانة على مدار العام

10:04 ص

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الوكيل الإخباري- أكد المهندس سهم المجالي، نائب المدير العام لشؤون المناطق في شركة توزيع الكهرباء، أن كوادر الشركة في حالة جاهزية دائمة للتعامل مع جميع الظروف الجوية وفي مختلف فصول السنة، خصوصًا في المناطق الجنوبية ذات الطبيعة الجغرافية والمناخية الصعبة. اضافة اعلان





وقال المجالي، عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على |راديو هلا"، أن المناطق التي تغطيها الشركة تمتد في مختلف أنحاء المملكة، حيث لدى الشركة خطط صيانة واستعدادات متواصلة، تشمل نظام التغذية البديلة لضمان استمرارية التيار الكهربائي، إذ تغذى هذه المناطق عبر أكثر من خط كهربائي لتأمين الاستدامة".



وأضاف أن التحديات تتزايد في المناطق الجبلية والأغوار والعقبة، ومشيرًا إلى أن العقبة سجلت العام الماضي درجات حرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية، ومع ذلك بقيت الانقطاعات ضمن المعدلات الطبيعية رغم الضغط الكبير على الأحمال.



وحول خطط التحديث والتحول الرقمي، أوضح المجالي أن الشركة تمضي قدمًا في مشروع العدادات الذكية،مؤكداً أن الشركة تعيش مرحلة تطوير شاملة، وتسعى لتغيير النهج التقليدي، لاسيما وأن نسبة العدادات الذكية التي قامت باستبدالها الشركة تتراوح ما بين 50% إلى 80% .



وأشار إلى أن العدادات الذكية ستُحدث فرقًا ملموسًا للمواطن دون الحاجة لتدخل بشري، إذ ترتبط التعرفة بالاستهلاك والوقت، ما يتيح للمستخدم التحكم الأفضل بنمط استهلاكه.



كما أوضح أن الفاتورة تصدر بشكل دقيق ويتم إرسالها مباشرة إلى هاتف المواطن، مؤكدًا أن الشركة تهدف إلى تمكين المواطن من متابعة استهلاكه اللحظي، ومعرفة أنماط الاستهلاك وقيمة الفاتورة والدفع إلكترونيًا، عبر التطبيق الإلكتروني للشركة".



وعن الأعطال المفاجئة، أوضح المجالي أن الشركة تتعامل مع مختلف أنواع الأعطال، سواء العشوائية أو الدائمة، ومن أبرز أسبابها حوادث السير ، لافتاً إلى وجود ورش طوارئ مجهّزة في المحافظات، ومستعدة للتعامل مع أي عطل بسرعة قياسية، وإعادة التيار الكهربائي بأقصر وقت ممكن".



وفيما يخص طريق البحر الميت، كشف المجالي عن جهود الشركة لإعادة تشغيل وحدات الإنارة المعطلة، مؤكدًا أنه تم القيام بجولة ميدانية ليلية على كامل الخط.



وأضاف بأن الشركة باشرت العمل على تشغيل وحدات الإنارة من بداية العدسية حتى نهاية خط البحر الميت، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان إنارة الطريق بالكامل وتوفير السلامة المرورية"



