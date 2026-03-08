توضيح بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن

وتشمل العطلة الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وتشير التوقعات إلى أن عطلة العيد لهذا العام لن تكون طويلة مقارنة بالعام الماضي، إذ من المتوقع أن تمتد لمدة أربعة أيام فقط، بدءًا من يوم الخميس 19 آذار وحتى يوم الأحد 22 آذار.
ومن المنتظر أن تتخلل الإجازة يومان من العطلة الأسبوعية الرسمية، هما الجمعة والسبت، الأمر الذي يجعل مدتها أقصر مقارنة ببعض السنوات السابقة.
وسيستثني البلاغ المرتقب الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم خدماتها خلال فترة العطلة.
وتبقى هذه المواعيد تقديرية بانتظار الإعلان الرسمي الذي ستصدره الجهات المختصة مع اقتراب حلول العيد.
