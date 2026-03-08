الأحد 2026-03-08 11:11 م

توضيح بخصوص عطلة عيد الفطر في الاردن

عطلة
عطلة
 
الأحد، 08-03-2026 09:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   من المرجح أن يصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال الأسبوع الحالي بلاغًا رسميًا يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

اضافة اعلان


وتشمل العطلة الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.


وتشير التوقعات إلى أن عطلة العيد لهذا العام لن تكون طويلة مقارنة بالعام الماضي، إذ من المتوقع أن تمتد لمدة أربعة أيام فقط، بدءًا من يوم الخميس 19 آذار وحتى يوم الأحد 22 آذار.


ومن المنتظر أن تتخلل الإجازة يومان من العطلة الأسبوعية الرسمية، هما الجمعة والسبت، الأمر الذي يجعل مدتها أقصر مقارنة ببعض السنوات السابقة.


وسيستثني البلاغ المرتقب الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار في تقديم خدماتها خلال فترة العطلة.


وتبقى هذه المواعيد تقديرية بانتظار الإعلان الرسمي الذي ستصدره الجهات المختصة مع اقتراب حلول العيد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسرائيل تعترض صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب مع إيران قد تتطلب "الكثير من الوقت"

ب

عربي ودولي حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بمسيّرات عند موقع المرج قبالة بلدة حدودية

بلدية شيحان

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية شيحان يعلن تثبيت موظفين تحت مسمى عامل وطن

ب

عربي ودولي الجيش الأمريكي يعلن مقتل سابع جندي خلال العمليات العسكرية ضد إيران

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية

ب

أخبار محلية وزارة الزراعة تعلق تصدير البندورة والخيار لمدة 10 أيام

انخفاض اسعار الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ب

شؤون برلمانية "راصد" يكرّم برلمانيات بمناسبة يوم المرأة العالمي



 






الأكثر مشاهدة