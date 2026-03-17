الأربعاء 2026-03-18 02:23 م

توضيح بخصوص موعد عيد الفطر بالاردن

عيد الفطر
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-03-2026 09:42 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قال خبير الفلك الأستاذ الدكتور علي الطعاني ان هلال العيد  سيتولد فجر يوم الخميس عند الساعة 4:23، وسيكون عمره 15 ساعة وسيمكث في الافق الغربي مدة مقدارها 36 دقيقة ما يجعله مرئياً عبر التلسكوب فقط.

اضافة اعلان


وتشير المعطيات وفق تصريح الطعاني لموقع الوكيل الاخباري  إلى صعوبة رؤية الهلال في الدول التي ستتحرى يوم الأربعاء، بسبب غروبه قبل مغيب الشمس.


مما يعني أن معظم الدول العربية ستعلن العيد يوم الجمعة، وفقاً للمعطيات الفلكية، والله أعلم.

 

وتبقى هذه المواعيد تقديرية بانتظار الإعلان الرسمي الذي ستصدره الجهات المختصة مع اقتراب حلول العيد.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة