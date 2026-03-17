توضيح بخصوص موعد عيد الفطر بالاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال خبير الفلك الأستاذ الدكتور علي الطعاني ان هلال العيد سيتولد فجر يوم الخميس عند الساعة 4:23، وسيكون عمره 15 ساعة وسيمكث في الافق الغربي مدة مقدارها 36 دقيقة ما يجعله مرئياً عبر التلسكوب فقط.

وتشير المعطيات وفق تصريح الطعاني لموقع الوكيل الاخباري إلى صعوبة رؤية الهلال في الدول التي ستتحرى يوم الأربعاء، بسبب غروبه قبل مغيب الشمس.



مما يعني أن معظم الدول العربية ستعلن العيد يوم الجمعة، وفقاً للمعطيات الفلكية، والله أعلم.