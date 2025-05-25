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توضيح حول أسعار المحروقات بالاردن الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
 
الأحد، 25-05-2025 12:40 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، تخفيض أسعار المشتقات النفطية محليا في تسعيرة الشهر المقبل .اضافة اعلان


وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري انه من المتوقع تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات للتر، وكذلك تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات للتر.

اما الديزل فرجح عقل أن يتم تخفيض سعره بمقدار 15 فلسا للتر، بنسبة 2.2%.
 
gnews

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