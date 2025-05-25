توضيح حول أسعار المحروقات بالاردن الشهر القادم

12:40 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، تخفيض أسعار المشتقات النفطية محليا في تسعيرة الشهر المقبل . اضافة اعلان





وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري انه من المتوقع تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات للتر، وكذلك تخفيض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات للتر.



اما الديزل فرجح عقل أن يتم تخفيض سعره بمقدار 15 فلسا للتر، بنسبة 2.2%.

