توضيح حول أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل.

اضافة اعلان

وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بحسب متوسط الأسعار خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، فإنه سيجري تخفيض سعر لتر البنزين بنوعيه بمقدار 1.5 قرشا.

وأضاف أن سعر لتر الديزل انخفض أيضا بمقدار 1.5 قرشا.