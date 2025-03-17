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توضيح حول أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

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أرشيفية
 
الإثنين، 17-03-2025 12:22 م

الوكيل الإخباري - رجح الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إنه بحسب متوسط الأسعار خلال أول أسبوعين من الشهر الحالي، فإنه سيجري تخفيض سعر لتر البنزين بنوعيه بمقدار 1.5 قرشا.

 

وأضاف أن سعر لتر الديزل انخفض أيضا بمقدار 1.5 قرشا.

 

وأشار عقل إلى أن هذه التوقعات لا تمثل الأسعار النهائية لتسعيرة الشهر المقبل وقد تتغير بالمتغيرات العالمية التي تطرأ على أسعار النفط خلال المدة المتبقية من الشهر الحالي.

 
 
gnews

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