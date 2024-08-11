توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

واضاف عقل ما زالت الاسواق ضعيفة والأداء الاقتصادي العالمي متراجع وخاصة الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم .
ولفت الى زيادة انتاج دول خارج منظمة اوبيك مثل الولايات المتحدة الأمريكية بانتاج قياسي 13.4 مليون برميل يوميا وكذلك كندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا.
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