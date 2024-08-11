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توضيح حول اسعار البنزين والديزل الشهر المقبل

محطة محروقات
محروقات




 

الأحد، 11-08-2024 10:18 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ان اسعار خام برنت تراجعت خلال الايام الماضية بنسبة كبيرة تقريبا 7% حيث وصلت إلى 76  دولار ومن ثم عاودت الصعود إلى 78 دولار .

 

ووفق عقل هذا الانخفاض انعكس على اسعار المشتقات النفطية كما يلي : انخفاض سعر لتر بنزين 90  15 فلسا بنسبة 1.6% ،انخفاض سعر لتر بنزين  95  15 فلسا بنسبة 1.2% ، كما انخفض سعر لتر الديزل 12 فلسا بنسبة 1.6%.

 

واشار عقل لموقع الوكيل الاخباري ان هذه الاسعار هي معدل السعر منذ بداية الشهر الحالي الى تاريخ اليوم 8/11 ونحن في الثلث الاول من الشهر وقد يحدث تغيرات على الاسعار سواء بالارتفاع او الانخفاض.


واضاف عقل ما زالت الاسواق ضعيفة والأداء الاقتصادي العالمي متراجع وخاصة الصين وهي اكبر مستورد للنفط في العالم .


ولفت الى  زيادة انتاج دول خارج منظمة اوبيك مثل الولايات المتحدة الأمريكية بانتاج قياسي 13.4 مليون برميل يوميا وكذلك كندا والبرازيل والأرجنتين وغويانا.

gnews

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