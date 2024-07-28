توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع سعر لتر البنزين اوكتان 90 بنسبة 2.8% أي ما يعادل 22 فلساً، وارتفاع سعر لتر بنزين اوكتان 95 بنسبة 1.8% أي ما يعادل 21 فلسا ، وارتفاع سعر مادة الديزل بنسبة 1.2% ما يعادل 9 فلسات ، في بداية شهر آب المقبل.

وقال عقل لموقع الوكيل الاخباري إن أسعار النفط شهدت منذ بداية الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا انعكس على اسعار المشتقات النفطية.