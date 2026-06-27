توضيح حول اسعار المحروقات بالاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجّح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، اليوم السبت، أن تُبقي الحكومة أسعار المحروقات للشهر المقبل عند مستوياتها الحالية، على الرغم من التراجع الذي شهدته أسعار خام برنت في الأسواق العالمية.

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وأوضح عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية، نتيجة استمرار الدعم الحكومي الذي قُدم خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار النفط عالميًا يحتاج عادةً إلى فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع حتى ينعكس على الأسعار المحلية، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة.



وأضاف أن مصافي البترول تحتفظ بمخزونات تم شراؤها عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما يؤخر تأثير تراجع الأسعار العالمية على السوق المحلي.