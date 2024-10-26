توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وتوقع عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات / لتر أي بنسبة 0.05%، ورفع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 15 فلسا / لتر، أي بنسبة 1.3%.
ورجح رفع سعر مادة الديزل بمقدار 19 فلسا / لتر، بنسبة 2.9%، او تقريبها إلى 15 فلسا بالحد الأدنى او 20 فلسا بالحد الأعلى.
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