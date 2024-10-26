 
السبت 2024-10-26 04:20 م
 

توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
السبت، 26-10-2024 02:35 م

الوكيل الإخباري-   رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر القادم بنسب متفاوتة .

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ويعود ذلك إلى زيادة حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والتخوف من قصف إسرائيل لمواقع انتاج وتكرير النفط الإيراني والتخوف من الرد الايراني ، وفق عقل لموقع الوكيل الاخباري .

وتوقع عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 5 فلسات / لتر أي بنسبة 0.05%، ورفع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 15 فلسا / لتر، أي بنسبة 1.3%.

ورجح رفع سعر مادة الديزل بمقدار 19 فلسا / لتر، بنسبة 2.9%، او تقريبها إلى 15 فلسا بالحد الأدنى او 20 فلسا بالحد الأعلى.


 
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