توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

12:59 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر. اضافة اعلان





كما توقع عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري خفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر ، في تسعيرة الشهر القادم .



وكشف عقل عن ارتفاع طفيف على متوسط أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي