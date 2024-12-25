توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

كما توقع عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري خفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر ، في تسعيرة الشهر القادم .
وكشف عقل عن ارتفاع طفيف على متوسط أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي
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