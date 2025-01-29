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توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
الأربعاء، 29-01-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تحدث الخبير النفطي هاشم عقل عن توقعاته لأسعار المشتقات النفطية قبيل التسعيرة المرتقبة للشهر المقبل.

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وفي تصريح لموقع الوكيل الاخباري اكد عقل ان الاسعار المتوقعة بشكل شبه مؤكد ان يكون هناك ارتفاع على سعر  لتر بنزين 90. عشرة فلسات (10) بنسبة 2% ،ارتفاع لتر بنزين 95 عشرة فلسات(10) .08% ،و
ارتفاع لتر الديزل 30 فلس بنسبة 4% . 

 
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