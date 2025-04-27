توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وتوقع عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري انخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1.75% أي ما يعادل 15 فلسا للتر، وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.3% أي ما يعادل 15 فلسا للتر أيضا.
كما توقع انخفاض سعر مادة الديزل بمقدار 20 فلسا للتر، وبنسبة 3%.
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