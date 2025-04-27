الأحد 2025-04-27 05:46 م
 

توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

محطة محروقات
محروقات
 
الأحد، 27-04-2025 03:33 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل، تخفيض أسعار المشتقات النفطية، في تسعيرة الشهر المقبل.اضافة اعلان


وتوقع عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري  انخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1.75% أي ما يعادل 15 فلسا للتر، وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 1.3% أي ما يعادل 15 فلسا للتر أيضا.

كما توقع انخفاض سعر مادة الديزل بمقدار 20 فلسا للتر، وبنسبة 3%.
 
gnews

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