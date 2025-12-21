توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وقال عقل، في تصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري، إن التقديرات تشير إلى انخفاض أسعار بعض المشتقات النفطية على النحو التالي:
البنزين 90: انخفاض بنحو 20 فلسًا وبنسبة 2%
البنزين 95: انخفاض بنحو 20 فلسًا وبنسبة 1.8%
الديزل: انخفاض بنحو 55 فلسًا وبنسبة تصل إلى 7.5%
وأوضح أن الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض المتوقع تعود إلى هبوط أسعار النفط عالميًا، حيث يتجه متوسط أسعار النفط لعام 2025 نحو انخفاض يقارب 15% مقارنة بعام 2024، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب الصناعي.
وأضاف أن السوق النفطي شهد خلال الفترة الماضية أسعارًا متدنية وصلت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، إلى جانب استمرار وفرة المعروض النفطي، خاصة مع عودة طاقات إنتاجية من دول أوبك+.
وأشار عقل إلى أن الانخفاضات الأسبوعية المتراكمة لأسعار المشتقات النفطية، وضعف الطلب الأوروبي، واستقرار سلاسل الإمداد، أسهمت مجتمعة في تعزيز الاتجاه النزولي للأسعار، رغم وجود بعض العوامل الجيوسياسية، مثل العقوبات المفروضة على عدد من الدول المنتجة.
ولفت إلى أن أسعار النفط العالمية، وعلى رأسها خام برنت، سجلت تراجعًا بنسبة وصلت إلى 2.5% خلال الفترة الماضية، ما يدعم توقعات انخفاض أسعار المحروقات محليًا خلال التسعيرة المقبلة.
