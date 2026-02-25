توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب متفاوتة، تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية.

اضافة اعلان



وقال عقل، في تصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري، إن سعر البنزين أوكتان 90 سيرتفع بمقدار 5 فلسات للتر الواحد، فيما سيشهد البنزين أوكتان 95 زيادة بالقيمة ذاتها.



وأضاف أن سعر مادة الديزل مرشح للارتفاع بمقدار 23 فلساً للتر الواحد، في حين يتوقع أن يرتفع سعر الكاز بنحو 18 فلساً للتر الواحد.