الأربعاء 2026-02-25 10:19 م

توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان
توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم
 
الأربعاء، 25-02-2026 10:10 م

الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية -  توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل ارتفاع أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل، بنسب متفاوتة، تأثراً بارتفاع الأسعار العالمية.

اضافة اعلان


وقال عقل، في تصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري، إن سعر البنزين أوكتان 90 سيرتفع بمقدار 5 فلسات للتر الواحد، فيما سيشهد البنزين أوكتان 95 زيادة بالقيمة ذاتها.


وأضاف أن سعر مادة الديزل مرشح للارتفاع بمقدار 23 فلساً للتر الواحد، في حين يتوقع أن يرتفع سعر الكاز بنحو 18 فلساً للتر الواحد.


وأوضح أن هذه التوقعات تأتي في ضوء انعكاس التغيرات في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية على السوق المحلية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية عودة مرضى من غزة بعد استكمال علاجهم في المستشفيات الأردنية

الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين

أخبار محلية الأمير هاري وزوجته يستهلان زيارة للأردن تتناول الدعم الإنساني للاجئين

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يبحث مع غوتيريش الأوضاع في المنطقة خاصة في غزة والضفة الغربية

العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للنائب الخلايلة والمهندس الطراونة بالشفاء

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة الشديفات

ي

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق

ب

عربي ودولي حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

ا

شؤون برلمانية الهميسات: تعديلات الضمان أخطر من الضريبة.. والحوار الوطني ضرورة قبل الإقرار



 






الأكثر مشاهدة