توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر القادم

وقال عقل، في تصريح خاص لموقع الوكيل الإخباري، إن سعر البنزين أوكتان 90 سيرتفع بمقدار 5 فلسات للتر الواحد، فيما سيشهد البنزين أوكتان 95 زيادة بالقيمة ذاتها.
وأضاف أن سعر مادة الديزل مرشح للارتفاع بمقدار 23 فلساً للتر الواحد، في حين يتوقع أن يرتفع سعر الكاز بنحو 18 فلساً للتر الواحد.
وأوضح أن هذه التوقعات تأتي في ضوء انعكاس التغيرات في أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية على السوق المحلية.
