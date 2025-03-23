توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل

04:20 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل إنخفاض أسعار المحروقات في تسعيرة الشهر المقبل بنسب متفاوتة، وفقا للأسعار العالمية للمشتقات النفطية. اضافة اعلان





وتوقع عقل تخفيض سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 25 فلسا للتر أي بنسبة 2.8%، وتخفيض سعر البنزين اوكتان 95 بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 1.8%.



ورجح تخفيض سعر الديزل بمقدار 30 فلساً للتر، أي بنسبة 3.5%.