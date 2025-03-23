توضيح حول اسعار المحروقات في الاردن الشهر المقبل

وتوقع عقل تخفيض سعر البنزين اوكتان 90 بمقدار 25 فلسا للتر أي بنسبة 2.8%، وتخفيض سعر البنزين اوكتان 95 بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 1.8%.
ورجح تخفيض سعر الديزل بمقدار 30 فلساً للتر، أي بنسبة 3.5%.
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