توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - نفى مصدر مطلع في وزارة المالية صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر شباط الحالي اليوم الأربعاء. اضافة اعلان





ورجح المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، صرف الرواتب يوم غدٍ الخميس أو يوم الأحد على أبعد تقدير وذلك لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم.



وأضاف أن العمل جارٍ الآن من أجل صرف الرواتب يوم غدٍ الخميس.



وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاحتياجات التي ستعمل الأسر على توفيرها قبل بدء الشهر الفضيل، إضافة الى الحالة الجوية المتوقعة أن تؤثر على المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الخميس.