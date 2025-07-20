توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر تموز الحالي سيكون في موعده المحدد من كل شهر.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم صرف الرواتب في موعدها المعتاد من كل شهر، مرجحا بدء الصرف اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي.