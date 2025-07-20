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توضيح حول صرف الرواتب الشهر الحالي

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أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري - كشف مصدر  مطلع أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر تموز الحالي سيكون في موعده المحدد من كل شهر.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم صرف الرواتب في موعدها المعتاد من كل شهر، مرجحا بدء الصرف اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي.

 

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي.

 
 
gnews

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