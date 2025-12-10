توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق باسم دائرة قاضي القضاة، الدكتور صهيب الشخانبة، وجود أي تأخير في صرف مستحقات المستفيدين من صندوق النفقات في المحاكم الشرعية أو نفقة التقاعد خلال الأشهر الماضية.

وأكد الشخانبة لموقع الوكيل الإخباري أن جميع مستحقات الأشهر السابقة حتى نهاية تشرين الأول تم صرفها بالكامل ووصلت إلى المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن معظم حوالات شهر تشرين الثاني أيضاً وصلت وهي الآن قيد الصرف في أغلب المحاكم.



وأوضح أن أي تأخير قد يحدث في عملية الصرف يعود عادة إلى تأخر وصول الحوالات المالية من الجهات المختصة، نتيجة إجراءات التدقيق أو التحويل عبر البنك المركزي، وهي إجراءات فنية بحتة.