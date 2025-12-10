توضيح حول صرف رواتب "النفقة" للمستفيدين

وأكد الشخانبة لموقع الوكيل الإخباري أن جميع مستحقات الأشهر السابقة حتى نهاية تشرين الأول تم صرفها بالكامل ووصلت إلى المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن معظم حوالات شهر تشرين الثاني أيضاً وصلت وهي الآن قيد الصرف في أغلب المحاكم.
وأوضح أن أي تأخير قد يحدث في عملية الصرف يعود عادة إلى تأخر وصول الحوالات المالية من الجهات المختصة، نتيجة إجراءات التدقيق أو التحويل عبر البنك المركزي، وهي إجراءات فنية بحتة.
كما بيّن أن دائرة قاضي القضاة تتعامل مع أكثر من 300 جهة حكومية وغير حكومية تقوم بتوريد الاقتطاعات شهرياً، وقد يُعزى التأخير في بعض الحالات إلى أي من هذه الجهات.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أهم إنجازات المنتخبات الثلاث في مجموعة الأردن المونديالية
-
فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات
-
شاهد :لحظة سقوط فتاة في عبارة بعمان .. والامانة : اغلقنا العبارة - فيديو
-
فيديو .. فتاة كادت أن تفقد حياتها في شارع الإذاعة بحفرة غمرتها المياه
-
عموته .. من مدرب للنشامى وصانع إنجاز تاريخي في آسيا إلى محلل فني في البرامج الرياضية
-
الحسنات: لم نكن بحاجة إلى الطرد للفوز على الإمارات
-
تادرس يرسل تحذيراً للإمارات: النشامى لا يُقهرون حتى بدون التعمري والعرب
-
الاردن .. الحبس 3 اشهر وغرامة 100 دينار للمعلم الذي يضبط مدخناً داخل المدرسة