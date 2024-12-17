توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

12:39 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713623 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مطلع في وزارة المالية أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الأول الحالي في موعدها المعتاد من كل شهر. اضافة اعلان





وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم صرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، مرجحا البدء بصرفها خلال الأسبوع المقبل.



وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا كونه آخر شهر في العام الحالي.