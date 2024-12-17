 
الثلاثاء 2024-12-17 12:49 م
 

توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 12:39 م
الوكيل الإخباري- كشف مصدر مطلع في وزارة المالية أن صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الأول الحالي في موعدها المعتاد من كل شهر.اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم صرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، مرجحا البدء بصرفها خلال الأسبوع المقبل.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا كونه آخر شهر في العام الحالي.
 
gnews

أحدث الأخبار

بتا

أخبار الشركات توجه متزايد نحو السيارات الهايبرد في الأردن

سفارة إيران في دمشق تعرضت للتخريب قبل أيام

عربي ودولي إيران تحدد "شرطها" لإعادة فتح سفارتها في دمشق

ا

خاص بالوكيل توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ا

منوعات التغير المناخي يعرض الوجهات السياحية العالمية للخطر

العملية الإسرائيلية مستمرة في غزة منذ أكتوبر 2023

فلسطين مقتل جنديين إسرائيليين في معارك غزة

ا

شؤون برلمانية قانونية النواب تناقش آلية العمل للمرحلة المقبلة

جانب من الجلسة

أخبار محلية رئيس الوزراء: توفير فرص العمل ودعم القطاع الخاص أولوية للحكومة

بث

فن ومشاهير كلام مفاجئ.. رسالة من عابد فهد للشعب السوري



 




الأكثر مشاهدة