توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لن يتم صرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، مرجحا البدء بصرفها خلال الأسبوع المقبل.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي وإذا ما سيتم صرفها مبكرا كونه آخر شهر في العام الحالي.
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