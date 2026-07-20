توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر تموز الحالي.



ورجح المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، صرف رواتب الموظفين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يكون صرف رواتب متقاعدي الضمان يوم الخميس المقبل.

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