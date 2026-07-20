الإثنين 2026-07-20 06:19 م

توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 06:04 م

الوكيل الإخباري - كشف مصدر مطلع موعد صرف رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر تموز الحالي.

ورجح المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، صرف رواتب الموظفين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يكون صرف رواتب متقاعدي الضمان يوم الخميس المقبل.

اضافة اعلان

 

وأضاف أنه سيتم إرسال رسائل نصية للموظفين والمتقاعدين عبر أرقام هواتفهم تفيد بصرف رواتب الشهر الحالي فور إيداعها بحساباتهم البنكية.

وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

خاص بالوكيل توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ز

أخبار محلية الملك يلتقي فريق البحث والإنقاذ الأردني الدولي العائد من فنزويلا ويشيد بجهوده

ل

أخبار محلية توضيح حكومي حول مشروع سكة حديد ميناء العقبة

ي

أخبار محلية التربية تجري الثلاثاء قرعة الدفعة الأولى لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين

ا

كأس العالم كم تبلغ مكافأة منتخب إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم؟

ب

أخبار محلية توقيع اتفاقية تمويل لمشروع التحول الرقمي في قطاع المياه

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل الاستثمار في الكفاءات الشابة بإطلاق الموسم الجديد من برنامج "مهنتي"

آندي بورنم

عربي ودولي الملك تشارلز الثالث يكلّف آندي بورنم بتشكيل الحكومة الجديدة



 
 






الأكثر مشاهدة

 