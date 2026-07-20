توضيح حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

ورجح المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، صرف رواتب الموظفين اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يكون صرف رواتب متقاعدي الضمان يوم الخميس المقبل.
وكانت وردت استفسارات لـ"الوكيل الإخباري"، حول موعد صرف الرواتب للشهر الحالي.
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