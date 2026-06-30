توضيح من صندوق المعونة حول تأخر صرف المخصصات الشهرية لبعض المنتفعين

09:37 ص

الوكيل الإخباري- قال مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية للموارد والتطوير، ضيف الله عليمات، إن صرف مخصصات الأسر المنتفعة يتم عادة يومي 27 و28 من كل شهر، إلا في الحالات الاستثنائية مثل الأعياد أو أي ظروف خاصة تستدعي تقديم موعد الصرف. اضافة اعلان





وأوضح، لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"، أن تحويل مخصصات لنحو 249 ألف أسرة يستغرق قرابة 48 ساعة، نتيجة الإجراءات الفنية التي تتم عبر أنظمة البنك المركزي، مشيراً إلى أن الصندوق بدأ عمليات التحويل عند الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد الماضي.



وبيّن أن أي محاولة لتسريع إجراءات التحويل قد تؤدي إلى ظهور مشكلات فنية، لافتاً إلى أن بعض المنتفعين الذين لا تصلهم المخصصات خلال 48 ساعة قد تكون لديهم أسباب تتعلق بوقف الصرف، أو وجود مشكلة في الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية، أو بسبب تغيير عنوان السكن أو وجود بيانات بحاجة إلى تحديث.



وأشار إلى أن الصندوق كان يعتمد سابقاً على عطاء مشترك مع ثلاث شركات، إلا أنه بعد انتهاء العقد العام الماضي تم طرح عطاء جديد رسا على شركة متخصصة لإدارة المحافظ الإلكترونية، بما يضمن دقة أكبر في عمليات الصرف، خاصة وأن موازنة الصندوق تبلغ نحو 273 مليون دينار، ما يتطلب إجراءات تدقيق ورقابة عالية.



وأكد أن الصندوق يواصل متابعة عمليات الصرف لمدة خمسة أيام بعد انتهاء فترة التحويل، مبيناً أن بعض المخصصات قد تتأخر بسبب وجود حجوزات قانونية على المستفيدين من جهات مثل شركات المياه أو الكهرباء أو جهات أخرى.



وأضاف أن قيمة المخصصات الشهرية التي يصرفها الصندوق تبلغ نحو 22 مليون دينار، يستفيد منها مليون و116 ألف فرد ضمن 249 ألف أسرة.



وأشار عليمات إلى أن الصندوق انتقل من صرف المخصصات عبر مكاتب البريد إلى التحويل الإلكتروني، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات والحفاظ على كرامة المنتفعين.





