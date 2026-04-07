الأربعاء 2026-04-08 11:16 م

توضيح من وزارة الاقتصاد الرقمي حول استخدام تطبيق “سند” لطلبة المدارس

الثلاثاء، 07-04-2026 10:12 ص
الوكيل الإخباري-أصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توضيحاً رداً على ملاحظة وردت من أحد المواطنين عبر برنامج "الوكيل"، حول إلزام طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بامتلاك هواتف وأرقام خاصة لاستخدام تطبيق "سند".


وأكدت الوزارة تقديرها للملاحظات الواردة وحرص المواطنين، موضحةً عدة نقاط مهمة بهذا الخصوص:

أولاً، يمكن لولي الأمر إنجاز إجراءات تأجيل خدمة العلم للأبناء من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “سند”، دون الحاجة إلى إنشاء حساب مستقل لكل طالب أو امتلاكه هاتفاً خاصاً.

ثانياً، إمكانية تأجيل خدمة العلم، من خلال مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة.

ثالثاً، أشارت الوزارة إلى أن مديريات التربية والتعليم والجامعات قادرة على التحقق من حالة تأجيل خدمة العلم إلكترونياً عبر الربط البيني بين المؤسسات الحكومية، دون الحاجة لإبراز نسخة مطبوعة من الوثيقة.

وبيّنت الوزارة أنه سيتم في الإصدارات القادمة من تطبيق “سند” إضافة ميزة تتيح لولي الأمر طباعة وثيقة تأجيل خدمة العلم للأبناء مباشرة من حسابه.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارها في تطوير التطبيق بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية والتخفيف عن المواطنين.
 
 


شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح



 






