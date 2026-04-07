توضيح من وزارة الاقتصاد الرقمي حول استخدام تطبيق “سند” لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة توضيحاً رداً على ملاحظة وردت من أحد المواطنين عبر برنامج "الوكيل"، حول إلزام طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بامتلاك هواتف وأرقام خاصة لاستخدام تطبيق "سند".





وأكدت الوزارة تقديرها للملاحظات الواردة وحرص المواطنين، موضحةً عدة نقاط مهمة بهذا الخصوص:



أولاً، يمكن لولي الأمر إنجاز إجراءات تأجيل خدمة العلم للأبناء من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “سند”، دون الحاجة إلى إنشاء حساب مستقل لكل طالب أو امتلاكه هاتفاً خاصاً.



ثانياً، إمكانية تأجيل خدمة العلم، من خلال مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة.



ثالثاً، أشارت الوزارة إلى أن مديريات التربية والتعليم والجامعات قادرة على التحقق من حالة تأجيل خدمة العلم إلكترونياً عبر الربط البيني بين المؤسسات الحكومية، دون الحاجة لإبراز نسخة مطبوعة من الوثيقة.



وبيّنت الوزارة أنه سيتم في الإصدارات القادمة من تطبيق “سند” إضافة ميزة تتيح لولي الأمر طباعة وثيقة تأجيل خدمة العلم للأبناء مباشرة من حسابه.



وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة استمرارها في تطوير التطبيق بما يسهم في تسهيل الإجراءات الحكومية والتخفيف عن المواطنين.