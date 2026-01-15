توضيح هام حول ارتفاع أسعار الزيت في الأردن

وأوضح عمرو لـ"الوكيل الإخباري" أن أسعار الزيوت النباتية العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ منتصف 2025، حيث بلغ سعر الطن من زيت الشمس الخام نحو 1200 دولار في يوليو 2025، وارتفع إلى 1500 دولار في يناير 2026.
ويعود هذا الارتفاع بحسب عمرو إلى انخفاض محصول أوكرانيا، وصعوبة التوريدات في البحر الأسود، إلى جانب زيادة الطلب من الهند وخفض الإنتاج في بعض الدول العربية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا.
وأضاف أن الأسعار في السوق المحلي لم تتأثر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لكنه أشار إلى أن السوق قد يشهد ارتفاعًا في أسعار الزيوت خلال هذا الأسبوع أو الشهر القادم، مع توقع زيادة تتراوح بين 5 و10% على أنواع الزيوت النباتية مثل زيت الشمس، وزيت الصويا، وزيت الذرة.
وشدّد عمرو على أهمية متابعة الأسعار العالمية، كونها عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار المواد التموينية محليًا، مؤكدًا أن المواطنين يمكنهم متابعة تطورات الأسعار عبر البورصات العالمية وفاتورة مشترياتهم اليومية للمواد الغذائية.
