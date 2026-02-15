توضيح هام من الإفتاء حول ركن أساسي من أركان الصيام لا يصح الصيام بدونه

وأوضح القادري لـ"الوكيل الإخباري" أن نية الصوم واجبة، ومحلها القلب، مشيرًا إلى أن التلفظ بها مستحب ليُذكِّر اللسانُ القلبَ، فيعزم المسلم على الصيام وترك المفطرات طاعةً لله تعالى.
وبيّن أن النية تتحقق بمجرد أن يخطر في بال المسلم أنه سيصوم غدًا من رمضان، مؤكّدًا أن هذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل.
وأضاف أن النية تجب في كل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم يُعد عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، ولا تُجزئ نية واحدة عن الشهر كاملًا.
وشدد على ضرورة أن تكون النية في الليل قبل طلوع الفجر، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يُبيّت الصيام من الليل فلا صيام له».
ودعا القادري المسلمين إلى استحضار نية الصيام في وقتها الصحيح، حرصًا على صحة عبادتهم وامتثالًا لما ورد في السنة النبوية الشريفة.
توضيح هام من الإفتاء حول ركن أساسي من أركان الصيام#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/E8trCQnZTj— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 15, 2026
