الأحد 2026-02-15 10:50 ص

توضيح هام من الإفتاء حول ركن أساسي من أركان الصيام لا يصح الصيام بدونه

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 15-02-2026 09:33 ص
الوكيل الإخباري- أكد المفتي في دائرة الإفتاء العام، علي فايز القادري، أن النية شرط أساسي لصحة العبادة، ولا تصح أي عبادة بدونها، ومن ذلك صيام شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وأوضح القادري لـ"الوكيل الإخباري" أن نية الصوم واجبة، ومحلها القلب، مشيرًا إلى أن التلفظ بها مستحب ليُذكِّر اللسانُ القلبَ، فيعزم المسلم على الصيام وترك المفطرات طاعةً لله تعالى.

وبيّن أن النية تتحقق بمجرد أن يخطر في بال المسلم أنه سيصوم غدًا من رمضان، مؤكّدًا أن هذا المعنى حاصل لدى كل مسلم في كل ليلة من ليالي الشهر الفضيل.

وأضاف أن النية تجب في كل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم يُعد عبادة مستقلة عن اليوم الآخر، ولا تُجزئ نية واحدة عن الشهر كاملًا.

وشدد على ضرورة أن تكون النية في الليل قبل طلوع الفجر، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يُبيّت الصيام من الليل فلا صيام له».

ودعا القادري المسلمين إلى استحضار نية الصيام في وقتها الصحيح، حرصًا على صحة عبادتهم وامتثالًا لما ورد في السنة النبوية الشريفة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 






الأكثر مشاهدة