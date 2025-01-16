توقعات بانتعاش السياحة الوافدة إلى الأردن بعد اتفاق وقف النار في غزة

وبين الطاهات لـ "الوكيل الإخباري" بأن التوقعات تشير إلى أن الثلث الأخير من العام 2025 سيشهد عودة السياحة الوافدة إلى الأردن بشكل نشط ، مؤكداً بأن هذه العودة سيكون لها دور كبير في انتعاش سوق السياحة الذي عانى الكثير خلال العام الماضي .
ولفت أن القطاع السياحي يعول كثيرا على الاستقرار في المنطقة والذي سينعكس إيجابا على الحركة السياحية الوافدة الى الأردن من دول العالم وبالأخص أوروبا ودول الخليج العربي ، مشيراً إلى أن الأردن زاخر بمناطق السياحة الترفيهية ، والعلاجية ، والدينية والتي تنتظر عودة النشاط لها مع استقرار المنطقة.
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