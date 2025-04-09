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توقعات بانخفاض كبير على أسعار المحروقات في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   توقع الخبير النفطي هاشم عقل ان تسجل أسعار المشتقات النفطية في الأردن انخفاضاً كبير قد يصل الى 10% خلال تسعيرة الشهر القادم اذا ما استمرت أسعار النفط العالمية بالانحدار خلال الأيام المقبلة .

وأوضح عقل لـ "الوكيل الإخباري" أن التراجع الحاد في أسعار خام برنت الأمريكي "58.47 دولار للبرميل"، الذي شهده السوق العالمي مؤخراً، قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود في المملكة، خاصة إذا استمر الانخفاض لأكثر من أسبوع.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانهيار يعود إلى الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى إلى اضطراب في سوق النفط العالمي ودفع الأسعار نحو الهبوط.

وأكد أن هذا الانخفاض، في حال استمراره، سيكون له أثر إيجابي على أسعار المحروقات في الأردن خصوصاً مادتي البنزين والديزل . 

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يشار الى ان أسعار النفط عالمياً انخفضت لأدنى مستوى في 4 سنوات بالتعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف بشأن الطلب تذكيها حرب رسوم جمركية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتوقعات بزيادة الإمدادات.

 
gnews

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