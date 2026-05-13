توقع ارتفاع الطلب على الدينار مع عيد الأضحى وعودة المغتربين

الوكيل الإخباري- توقع رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي ارتفاع الطلب على الدينار الأردني بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين الأردنيين من الخارج.





وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على قطاع الصرافة طبيعي في ظل استمرار الأوضاع السياسية في المنطقة وتضرر الكثير من القطاعات وخاصة ارتفاع كلف السفر وتذاكر الطيران وتضرر القطاع السياحي.



وأضاف أن الإقبال مستمر على الدولار الأمريكي، فيما كان الإقبال على الريال السعودي طبيعي مع قرب موسم الحج.



وأشار السعودي إلى أن حوالات المغتربين وعودة الأردنيين من الخارج قد تعمل على تنشيط قطاع الصرافة في الأردن، إلا أن عودة المغتربين قد تبقى رهينة لارتفاع كلف السفر والأوضاع في المنطقة.



وبيّن أن الطلب اعتيادي على الليرة السورية بعد استقرار الأوضاع في سوريا، وهذا الأمر ينطبق على باقي العملات.





