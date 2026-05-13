الأربعاء 2026-05-13 04:11 م

توقع ارتفاع الطلب على الدينار مع عيد الأضحى وعودة المغتربين

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 13-05-2026 02:24 م
الوكيل الإخباري- توقع رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي ارتفاع الطلب على الدينار الأردني بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك وعودة المغتربين الأردنيين من الخارج.اضافة اعلان


وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الإقبال على قطاع الصرافة طبيعي في ظل استمرار الأوضاع السياسية في المنطقة وتضرر الكثير من القطاعات وخاصة ارتفاع كلف السفر وتذاكر الطيران وتضرر القطاع السياحي.

وأضاف أن الإقبال مستمر على الدولار الأمريكي، فيما كان الإقبال على الريال السعودي طبيعي مع قرب موسم الحج.

وأشار السعودي إلى أن حوالات المغتربين وعودة الأردنيين من الخارج قد تعمل على تنشيط قطاع الصرافة في الأردن، إلا أن عودة المغتربين قد تبقى رهينة لارتفاع كلف السفر والأوضاع في المنطقة.

وبيّن أن الطلب اعتيادي على الليرة السورية بعد استقرار الأوضاع في سوريا، وهذا الأمر ينطبق على باقي العملات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: التحديث مشروع وطني مستمر

ب

أخبار محلية البطاينة: 6.560 مليار دينار خسائر تراكمية للكهرباء الوطنية.. ونقل دين الشركة للحكومة بعد عامين

"الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

شؤون برلمانية "الأمة النيابية" تبحث في العقبة ملفات الخدمات والتشغيل والمشاريع التنموية

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يلتقي السفير الكويتي

ب

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية ترسيخ مكانة الأردن مركزا صناعيا إقليميا

بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

أخبار الشركات بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

ل

أخبار محلية ضبط شخص (يحمل سيرة مرضية نفسية) قتل والدته بجنوب عمان

ل

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تودّع بعثة الحج العسكرية رقم /51



 
 






الأكثر مشاهدة

 