توقع تعبئة 230 الف اسطوانة غاز في الأردن الخميس

ومن المتوقع ان تصل كمية الغاز الإجمالية اليوم الخميس 230,000 أسطوانة، ليصل المجموع الكلي للغاز المُعبَّأ إلى 1,093,781 أسطوانة منذ بداية الاسبوع الحالي.
وتفصيلًا، فقد بلغ إجمالي كميات الغاز المُعبَّأ في محطات الغاز الثلاث خلال الأسبوع الحالي كما يلي:
السبت: 170,154 أسطوانة
الأحد: 183,483 أسطوانة
الإثنين: 177,353 أسطوانة
الثلاثاء: 166,356 أسطوانة
الأربعاء: 166,435 أسطوانة
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