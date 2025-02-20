توقع تعبئة 230 الف اسطوانة غاز في الأردن الخميس

12:02 م

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الوكيل الإخباري- شهدت محطات تعبئة الغاز في الأردن ارتفاعًا ملحوظًا في استهلاك الغاز خلال الأسبوع الماضي، حيث تم تعبئة نحو مليون أسطوانة غاز، وفقًا للبيانات الصادرة عن مصفاة الغاز التي اطلع عليها موقع "الوكيل الإخباري" . اضافة اعلان





ومن المتوقع ان تصل كمية الغاز الإجمالية اليوم الخميس 230,000 أسطوانة، ليصل المجموع الكلي للغاز المُعبَّأ إلى 1,093,781 أسطوانة منذ بداية الاسبوع الحالي.



وتفصيلًا، فقد بلغ إجمالي كميات الغاز المُعبَّأ في محطات الغاز الثلاث خلال الأسبوع الحالي كما يلي:



السبت: 170,154 أسطوانة

الأحد: 183,483 أسطوانة

الإثنين: 177,353 أسطوانة

الثلاثاء: 166,356 أسطوانة

الأربعاء: 166,435 أسطوانة