توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا

وبينو لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات السياحية توقفت خوفاً على سلامة وحياة السياح الأردنيون الذين كانو يقصدوا لبنان من أجل الاستمتاع بالمناظر السياحية والطبيعية فيها .
وأكدوا أن الرحلات السياحية "براً" للشقيقة سوريا مستمرة ولم تشهد حالة من التوقف أو التجميد ، نظراً لكون البلاد لا تشهد ظروفاً سياسية مقلقة تتوجب اتخاذ قرار وقف الرحلات نحو سوريا .
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