توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا

10:00 ص

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الوكيل الإخباري- أفاد عاملون في مكاتب السياحة الأردنية بتوقف الرحلات السياحية "براً" للبنان منذ أن بدأت البلاد تشهد تصعيداً في الفترات الماضية بالتزامن مع أحداث السابع من أكتوبر الماضي . اضافة اعلان





وبينو لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات السياحية توقفت خوفاً على سلامة وحياة السياح الأردنيون الذين كانو يقصدوا لبنان من أجل الاستمتاع بالمناظر السياحية والطبيعية فيها .



وأكدوا أن الرحلات السياحية "براً" للشقيقة سوريا مستمرة ولم تشهد حالة من التوقف أو التجميد ، نظراً لكون البلاد لا تشهد ظروفاً سياسية مقلقة تتوجب اتخاذ قرار وقف الرحلات نحو سوريا .