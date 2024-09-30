 
الإثنين 2024-09-30 10:40 ص
 
 

توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا

الحدود اللبنانية السورية
الحدود اللبنانية السورية
الإثنين، 30-09-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد عاملون في مكاتب السياحة الأردنية بتوقف الرحلات السياحية "براً" للبنان منذ أن بدأت البلاد تشهد تصعيداً في الفترات الماضية بالتزامن مع أحداث السابع من أكتوبر الماضي .اضافة اعلان


وبينو لـ "الوكيل الإخباري" بأن الرحلات السياحية توقفت خوفاً على سلامة وحياة السياح الأردنيون الذين كانو يقصدوا لبنان من أجل الاستمتاع بالمناظر السياحية والطبيعية فيها .

وأكدوا أن الرحلات السياحية "براً" للشقيقة سوريا مستمرة ولم تشهد حالة من التوقف أو التجميد ، نظراً لكون البلاد لا تشهد ظروفاً سياسية مقلقة تتوجب اتخاذ قرار وقف الرحلات نحو سوريا .
 
gnews

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خاص بالوكيل توقف الرحلات السياحية "براً" إلى لبنان واستمرارها نحو سوريا



 


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