توقيف الناطق باسم سائقي التطبيقات الذكية

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرفاعي كان قد دعا في وقت سابق لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام احدى شركات النقل الذكية للمطالبة بالالتزام بالتسعيرة القانونية الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.
وأضافوا أنه سيتم عرض الرفاعي اليوم على محافظ العاصمة عمّان لاتخاذ ما يلزم والإفراج عنه كون التوقيف إجراء إداري ولا يوجد شكوى بحقه.
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