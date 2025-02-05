 
الأربعاء 2025-02-05 02:33 م
 

توقيف الناطق باسم سائقي التطبيقات الذكية

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لورنس الرفاعي
الأربعاء، 05-02-2025 12:48 م
الوكيل الإخباري- أفاد عدد من سائقي تطبيقات النقل الذكية بتوقيف الناطق الإعلامي باسم سائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي منذ مساء أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرفاعي كان قد دعا في وقت سابق لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام احدى شركات النقل الذكية للمطالبة بالالتزام بالتسعيرة القانونية الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

وأضافوا أنه سيتم عرض الرفاعي اليوم على محافظ العاصمة عمّان لاتخاذ ما يلزم والإفراج عنه كون التوقيف إجراء إداري ولا يوجد شكوى بحقه.
 
gnews

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