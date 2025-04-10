توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة- النساء عن تهمة (التجمهر غير المشروع و جنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء الوظيفة الرسمية) . اضافة اعلان





وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها مساء الامس .