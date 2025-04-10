توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها

وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها مساء الامس .
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