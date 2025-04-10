الخميس 2025-04-10 05:57 م
 

توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها

الأمن العام
الامن العام
 
الخميس، 10-04-2025 04:11 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قرر مدعي عام عمان توقيف فتاة أحيلت اليه من قبل الامن العام لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة- النساء عن تهمة  (التجمهر غير المشروع  و جنحة القيام بعمل يقصد به الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة وتهمة جنحة ذم هيئة رسمية وجنحة تحقير رجال الأمن العام اثناء الوظيفة الرسمية) .اضافة اعلان


وظهرت الفتاة في فيديو وهي تكيل الشتائم وتسيء لرجال الأمن العام أثناء تأديتهم لواجبهم الرسمي في مسيرة بمنطقة الرابية بالعاصمة عمان وتم تحديد هويتها و القي القبض عليها مساء الامس .
 
gnews

أحدث الأخبار

نقابة الصحفيين

أخبار محلية تشكيل لجان فرعية لانتخابات نقابة الصحفيين

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية رئيس العقبة الاقتصادية يلتقي وفدا اعلاميا بولنديا

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية تجديد تعيين عكروش رئيساً للجامعة الأميركية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية انطلاق دورة "فيفا" الدولية للحكام في عمّان

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركات في برنامج زمالة

أخبار محلية الأميرة بسمة بنت طلال ترعى تخريج المشاركات في برنامج زمالة

شعار مؤسسة ولي العهد

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تنظم ندوة حول ريادة الأعمال المتقدمة في معان

الأمن العام

خاص بالوكيل توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها

جيش الاحتلال يعلن عن مناورات عسكرية واسعة في الشمال

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعتقل 800 فلسطيني بالضفة الغربية خلال مارس



 
 





الأكثر مشاهدة