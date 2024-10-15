 
الثلاثاء 2024-10-15 06:08 م
 
 

توقيف معتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 15-10-2024 04:00 م
الوكيل الإخباري-  علم "الوكيل الإخباري" بأن الأجهزة الأمنية أوقفت المرافق الذي اعتدى على طبيب مناوب أمس الاثنين في مستشفى الأمير حسين بمنطقة البقعة .اضافة اعلان


وكان "الوكيل الإخباري" قد نشر خبراً يفيد بتعرض طبيب مناوب في مستشفى الأمير حسين بمنطقة البقعة أمس الاثنين لضربة قوية أسفل عينه من قبل أحد مرافقي المرضى ، مما تسبب بجرح "رضّي" للطبيب ، الذي تقدم بشكوى رسمية لمندوب الأمن العام في المستشفى .



 
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