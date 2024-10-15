توقيف معتدي على طبيب في مستشفى الأمير حسين

وكان "الوكيل الإخباري" قد نشر خبراً يفيد بتعرض طبيب مناوب في مستشفى الأمير حسين بمنطقة البقعة أمس الاثنين لضربة قوية أسفل عينه من قبل أحد مرافقي المرضى ، مما تسبب بجرح "رضّي" للطبيب ، الذي تقدم بشكوى رسمية لمندوب الأمن العام في المستشفى .
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الاعتداء على طبيب في مستشفى الأمير حسين بالبقعة
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