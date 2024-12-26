ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته في اربد وينهي حياته

وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .
وبين المصدر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام ذلك الشخص بإطلاق النار على ابنته وطليقته ومن ثم إطلاق النار على نفسه ، حيث أسعفت المصابتان للمستشفى وهما قيد العلاج بحاله متوسطة .
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