 
الخميس 2024-12-26 12:00 م
 

ثلاثيني يطلق النار على طليقته وابنته في اربد وينهي حياته

من موقع الحادثة
من موقع الحادثة
الخميس، 26-12-2024 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  عثرت الأجهزة الأمنية على شخص ثلاثيني متوفيا في مدينه اربد .اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" بأنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وبوشرت التحقيقات .

وبين المصدر بأن التحقيقات الأولية تشير إلى قيام ذلك الشخص بإطلاق النار على ابنته وطليقته ومن ثم إطلاق النار على نفسه ، حيث أسعفت المصابتان للمستشفى وهما قيد العلاج بحاله متوسطة .
 
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