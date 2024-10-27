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جدار محول كهربائي "متصدع" في شفا بدران يثير قلق أهالي المنطقة .. صور

جدار محول كهربائي متهتك في شفا بدران
جدار محول كهربائي متهتك في شفا بدران
الأحد، 27-10-2024 10:26 ص
الوكيل الإخباري-  اشتكى مواطنون في منطقة شفا بدران وتحديداً في مرج الفرس من تصدع وتهتك في جدار أحد المحولات الكهربائية المجاور لمدرسة مي زيادة الثانوية للبنات .اضافة اعلان


ويقول المواطنون لـ "الوكيل الإخباري" بأن الجدار آيل للسقوط ومتصدع منذ عام تقريباً ، الأمر الذي يشكل خطراً على طالبات المدرسة اللواتي يتواجدن في هذه المنطقة للوصول إلى المدرسة .

ويكملوا بأن هذا المحول مجاور أيضاً لقاعة أمانة عمان متعددة الأغراض ، وهو ما يجعل من هذا الجدار خطراً على من يتوجهون للقاعة لحضور المناسبات التي تنظم بداخلها .

وأضافوا بأنهم قد تقدموا بشكوى لعضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة شفا بدران المهندس إبراهيم عوده الحجاج ، لكن الجدار لم يتعرض لصيانة أو إصلاح ، حيث تتزايد إمكانية سقوط الجدار في حال لم يتم صيانته مع اقتراب موسم الشتاء والأمطار .

ويناشد أهالي المنطقة أصحاب الشأن من أجل التدخل وإصلاح الجدار قبل أن يتعرض أحد المارة بجانبه للأذى والخطر ، خاصة وأن التشققات في الجدار تتزايد مع مرور الوقت .


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gnews

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