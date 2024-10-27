جدار محول كهربائي "متصدع" في شفا بدران يثير قلق أهالي المنطقة .. صور

ويقول المواطنون لـ "الوكيل الإخباري" بأن الجدار آيل للسقوط ومتصدع منذ عام تقريباً ، الأمر الذي يشكل خطراً على طالبات المدرسة اللواتي يتواجدن في هذه المنطقة للوصول إلى المدرسة .
ويكملوا بأن هذا المحول مجاور أيضاً لقاعة أمانة عمان متعددة الأغراض ، وهو ما يجعل من هذا الجدار خطراً على من يتوجهون للقاعة لحضور المناسبات التي تنظم بداخلها .
وأضافوا بأنهم قد تقدموا بشكوى لعضو مجلس أمانة عمان الكبرى عن منطقة شفا بدران المهندس إبراهيم عوده الحجاج ، لكن الجدار لم يتعرض لصيانة أو إصلاح ، حيث تتزايد إمكانية سقوط الجدار في حال لم يتم صيانته مع اقتراب موسم الشتاء والأمطار .
ويناشد أهالي المنطقة أصحاب الشأن من أجل التدخل وإصلاح الجدار قبل أن يتعرض أحد المارة بجانبه للأذى والخطر ، خاصة وأن التشققات في الجدار تتزايد مع مرور الوقت .
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