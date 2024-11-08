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جرائم وحوادث مؤسفة.. أسبوع حزين يخيم على الأردنيين

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 08-11-2024 05:40 م
الوكيل الإخباري-  مر أسبوع حزين على الأردنيين شهدت فيه المملكة حوادث مؤسفة خطفت الأرواح وخلفت وراءها إصابات.اضافة اعلان


وكان أقدم أحد الأشخاص على طعن زوجته  أثناء تواجدهما داخل مركبة في منطقة صويلح مساء الجمعة الماضية، حيث جرى إسعاف الزوجة إلى مستشفى البشير الحكومي ووصفت حالتها بالمتوسطة، وبوشرت التحقيقات.

وفي بداية الأسبوع، استيقظ الأردنيين على خبر وفاة طالبين (7 سنوات) في مدرسة زرقاء ماعين الأساسية المختلطة بمحافظة مأدبا إثر حادث صدم أحد المعلمين لباب المدرسة الخارجي ما أدى لسقوطه عليهما.

وعلى إثر هذه الحادثة المؤلمة فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابها ولمحاسبة أي طرف في حال كان هناك أي تقصير.

كما تعامل الدفاع المدني مع حادثة سقوط فتاة وطفلة، سحبتهما  مياه السيل في محافظة البلقاء، إذ تمكنت فرق الغطس من إنقاذ الفتاة فيما تم العثور على الطفلة متوفاة بعد عمليات بحث وتفتيش لمسافة 7 كيلو مترات.

وبالتزامن مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تعرضت لها المملكة خلال الأسبوع الحالي، فقد توفي شخص وأصيب آخر إثر حادث تدهور وقع لمركبة في شارع البترا بمحافظة إربد.

وفي ذات الأسبوع أصيب 4 أشخاص وصفت حالتهم بالبليغة والمتوسطة إثر حادث تصادم  وقع بين 3 مركبات على طريق الزرقاء (إشارة خو).

وتركت هذه الحوادث الأليمة آثارا حزينة في قلوب الأردنيين وسط دعوات بالرحمة للمتوفين وأمنيات الشفاء العاجل للمصابين، فيما تستمر الرسائل التوعوية لمديرية الأمن العام بضرورة الانتباه على الطرق والالتزام بالسرعات والمسارب المخصصة وعدم ارتكاب أي مخالفات قد تهدد الحياة.
 
gnews

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