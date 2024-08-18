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جريمة قتل بالشارع العام في عمان .. والأمن يضبط شخصين

مديرية الأمن العام
الامن العام
الأحد، 18-08-2024 10:26 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر امني انه تم القاء القبض  شخصين  اطلقا  النار على احد الاشخاص  بالشارع العام  شمال العاصمة عمان مما ادى لوفاته . 

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وبين المصدر  في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ان الاجهزة الامنية باشرت التحقيقات . 

 

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