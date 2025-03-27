الخميس 2025-03-27 05:53 م
 

جريمة قتل في عمّان بآخر أيام رمضان

ا
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري - توفي شخص، أمس الأربعاء، إثر تعرضه للضرب من شخص آخر بواسطة أداة راضة على خلاف حصل بينهما بحكم الجوار شمال العاصمة عمان وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء.

 
gnews

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