جريمة قتل في عمّان بآخر أيام رمضان

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرى نقل الوفاة إلى مركز الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط الجاني وبوشرت التحقيقات تمهيدا لإحالته للقضاء.
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