الإثنين 2025-06-23 04:59 م
 

جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو

جسم طائر يخترق منزل في جرش
جسم طائر يخترق منزل في جرش
 
الإثنين، 23-06-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  أظهر مقطع فيديو ،  اليوم الاثنين، سقوط جسم غريب بمنطقة في محافظة جرش شمالي الاردن. 

واكد شهود عيان من اهل المنطقة لموقع الوكيل الاخباري عدم وقوع اصابات بشرية فيما هرعت الاجهزة الامنية للمكان وفتحت تحقيقا بالحادثة . 

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