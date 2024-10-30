جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار حافظت على سعر الصرف ومنع الدولرة (اتجاه الناس نحو التعامل بالدولار بدلا من الدينار).



وقال المحروق اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الأردن يتأثر بقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي سواء أكان ذلك برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها أو تخفيضها، ويتجه البنك المركزي الأردني لاتخاذ قرارات بشكل مباشر وفق قرار الفيدرالي الأمريكي للمحافظة على سعر الصرف وحماية الدينار الأردني.



وأضاف أنه برغم ارتفاع أسعار التضخم منذ جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى أن سعر صرف الدينار لا يزال كما هو ولم يتأثر كما فعلت دول مثل تركيا ومصر عندما اتخذت البنوك المركزية في تلك الدول قرارات معاكسة للفيدرالي الأمريكي وبالتالي فإن العملات الوطنية لها تأثرت سلبا بشكل كبير.



وحول تخفيض أو رفع نسب الفائدة على قروض العملاء من البنوك، أشار المحروق إلى أن ذلك يعتمد على حسب نوع الفائدة التي اختارها العميل سواء أكان ذلك متغير أو ثابت حيث الأول يتأثر برفع أو تخفيض أو تثبيت القروض من قبل الفيدرالي الأمريكي وقرار البنك المركزي الأردني أما الخيار الثاني فهو ثابت ولا يتغير طوال فترة القرض.



ودعا العملاء لقراءة شروط القروض بتمعن وعدم تجاهلها أثناء توقيع العقد لأنها توضح علاقة العميل مع البنك، مؤكدا أن قرار البنك المركزي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على القروض سينعكس على قروض الأردنيين وفق دورية تعديل الأقساط حسب الاتفاق بين البنك والعميل.



وكانت وردت استفسارات من مواطنين لـ"برنامج الوكيل" حول آلية عكس تخفيض أسعار الفائدة على القروض الذي اتخذه البنك المركزي الأردني في أيلول الماضي وعدم عكسها حتى الآن.

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