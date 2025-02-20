جمعية البنوك: لا تأجيل لأقساط القروض قبل رمضان ولا مبررات تستدعي التأجيل

وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أي أسباب أو مبررات لتأجيل أقساط القروض، مؤكدا أن قضية التأجيل غير مطروحة أساسا على أي مستوى.
واعتبر أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الأقساط.
يشار إلى أن عدة استفسارات وردت لـ"الوكيل الإخباري"، حول وجود توافق على تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ووجود مطالبات ومذكرات نيابية بتأجيل الأقساط للتخفيف على المواطنين.
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