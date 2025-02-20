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جمعية البنوك: لا تأجيل لأقساط القروض قبل رمضان ولا مبررات تستدعي التأجيل

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أرشيفية
الخميس، 20-02-2025 01:01 م
الوكيل الإخباري - نفى مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق وجود قرار أو حديث بتأجيل أقساط القروض في الأردن لشهري شباط وآذار بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أي أسباب أو مبررات لتأجيل أقساط القروض، مؤكدا أن قضية التأجيل غير مطروحة أساسا على أي مستوى.

واعتبر أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بشأن تأجيل الأقساط.

يشار إلى أن عدة استفسارات وردت لـ"الوكيل الإخباري"، حول وجود توافق على تأجيل أقساط القروض للشهر الحالي بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ووجود مطالبات ومذكرات نيابية بتأجيل الأقساط للتخفيف على المواطنين.
 
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خاص بالوكيل جمعية البنوك: لا تأجيل لأقساط القروض قبل رمضان ولا مبررات تستدعي التأجيل



 




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