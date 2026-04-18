جواز السفر الأردني في المرتبة 84 عالميا وفق مؤشر هينلي

السبت، 18-04-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري- احتل جواز سفر المملكة الأردنية الهاشمية المرتبة 84 ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026، والمرتبة 11 عربيا، وفق لمؤشر "هينلي".اضافة اعلان


وكان تقدم جواز السفر الأردني إلى هذه المرتبة بعدما كان يحتل المرتبة 89 عالميا مع نهاية عام 2025، فيما جاء جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية.

ويمكن لحامل جواز السفر الأردني دخول 49 دولة من دون تأشيرة مسبقة، فيما بلغ عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة مسبقة نحو 177 دولة.

ويشير التصنيف العالمي إلى عدد الدول التي يمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دخولها بدون تأشيرة.
 
 


