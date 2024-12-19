جواز السفر الأردني يحتل الترتيب الـ77 عالميا

وحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، فإن جواز السفر الأردني يستحوذ حاليا على 65 نقطة من نقاط التأشيرة الحرة والتي تسمح لحامله دخول 23 دولة من دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 42 دولة أخرى يمكن الحصول على تأشيراتها إلكترونيا.
ويشير التصنيف العالمي إلى عدد الدول التي يمكن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دخولها بدون تأشيرة.
وكانت تصدرت تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة للعام الرابع على التوالي، إذ يمكن لحاملي الجواز الإماراتي الوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من العالم ويمكنهم زيارة 133 دولة بدون تأشيرة و47 بموجب تأشيرة عند الوصول.
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