حاج ظهر بفيديو سرقة تخطّى مليوني مشاهدة يروي التفاصيل لـ "الوكيل" - فيديو

وبيّن الحاج أنه لو جاءه السارقون وطلبوا الزيت “باحترام”، لأعطاهم إياه دون الحاجة لمدّ اليد إلى قوت الناس.
من جهته، ذكر الإعلامي محمد الوكيل أن فيديو السرقة الذي انتشر لاحقًا حقّق أكثر من مليوني مشاهدة ولاقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور.
وأكد أبو معاذ أنه تقدّم بشكوى رسمية، ليس رغبة في العقاب، بل منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث وتوعيةً للناس كي يحافظوا على ممتلكاتهم.
وكشف نجل الحاج ، لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان الامن العام القى القبض على احد الاحداث الذين شاركوا بالسرقة .
