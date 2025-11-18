حاج ظهر بفيديو سرقة تخطّى مليوني مشاهدة يروي التفاصيل لـ "الوكيل" - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرّض الحاج الأردني "أبو معاذ" لحادثة سرقة تنكة زيت زيتون من أمام احدى المعاصر ، ووثقت الحادثة عبر مقطع فيديو تم تناقله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

"ابو معاذ" روى تفاصيل الحادثة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ، مشيراً ان ما أحزنه ليس فقدان الزيت فقط، بل الجهد الكبير الذي بذله مع عائلته في جمع ثمار الزيتون إذ كان الاهل ينتظرون ثمرة هذا العمل.