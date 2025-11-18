الثلاثاء 2025-11-18 10:01 ص
 

حاج ظهر بفيديو سرقة تخطّى مليوني مشاهدة يروي التفاصيل لـ "الوكيل" - فيديو

صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو
 
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   تعرّض الحاج الأردني "أبو معاذ"  لحادثة سرقة تنكة زيت زيتون  من أمام احدى المعاصر ، ووثقت الحادثة عبر مقطع فيديو تم تناقله بشكل واسع عبر  مواقع التواصل الاجتماعي .

 "ابو معاذ" روى تفاصيل الحادثة  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ، مشيراً ان  ما أحزنه ليس فقدان الزيت فقط، بل الجهد الكبير الذي بذله مع عائلته في جمع ثمار الزيتون  إذ كان الاهل ينتظرون ثمرة هذا العمل.

 

وحول يوم الحادثة قال أنه شاهد أشخاصًا كانوا يتجوّلون قرب المعصرة ويلاحقون كل من يقترب منها، وقد ظنّ في البداية أنهم حرّاس، قبل أن يكتشف أنهم هم من خطّطوا للسرقة.

وبيّن الحاج أنه لو جاءه السارقون وطلبوا الزيت “باحترام”، لأعطاهم إياه دون الحاجة لمدّ اليد إلى قوت الناس.

من جهته، ذكر الإعلامي محمد الوكيل أن فيديو السرقة الذي انتشر لاحقًا حقّق أكثر من مليوني مشاهدة  ولاقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور.

وأكد أبو معاذ أنه تقدّم بشكوى رسمية، ليس رغبة في العقاب، بل منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث  وتوعيةً للناس كي يحافظوا على ممتلكاتهم.

 وكشف نجل الحاج ،  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" ان الامن العام القى القبض على احد الاحداث الذين شاركوا بالسرقة .
 

 

 
 
