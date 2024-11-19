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حادث تصادم باص مع مركبتين في عمان (صور)

من الحادث
من الحادث
الثلاثاء، 19-11-2024 07:32 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد شهود عيان بوقوع حادث تصادم بين باص ومركبتين  ( بكب ومركبة خصوصي) صباح اليوم الثلاثاء عند دوار الكيلو (أعلى الجسر المتجه إلى دوار الواحة والسابع).

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وبينت صور وصلت لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث تسبب بـ إعاقة للحركة المرورية.


ولا يوجد تعليق رسمي لغاية اللحظة عن وجود إصابات.

 


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