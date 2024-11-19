حادث تصادم باص مع مركبتين في عمان (صور)

وبينت صور وصلت لـ "الوكيل الإخباري" أن الحادث تسبب بـ إعاقة للحركة المرورية.
ولا يوجد تعليق رسمي لغاية اللحظة عن وجود إصابات.
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