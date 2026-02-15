الأحد 2026-02-15 10:49 ص

حادث جديد في سلحوب يعيد الجدل حول "مطب الجسر" وغياب الحلول المرورية

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة سلحوب، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا جديدًا، في مشهد يتكرر بصورة شبه أسبوعية، وسط تساؤلات متزايدة حول غياب حلول مرورية جذرية تعالج أسباب الحوادث المتكررة في المنطقة.اضافة اعلان


وتُعد سلحوب منطقة حيوية تشهد حركة مرورية كثيفة، لوقوعها على الطريق الرابط بين العاصمة عمّان ومحافظات الشمال، ما يجعلها نقطة عبور رئيسة خاصة مع بداية الأسبوع وتوجه المواطنين إلى مواقع عملهم.

وبحسب ما أفاد به مواطنون لـ"برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، فإن السبب الرئيسي للحوادث يعود إلى المطب الموجود أسفل جسر سلحوب، والذي تم إنشاؤه خلال فترة تنفيذ تحويلة مرورية في الموقع ، مشيرين إلى أن الشارع أعيد فتحه أمام الحركة المرورية بعد انتهاء أعمال التحويلة، إلا أن المطب لا يزال قائمًا دون تعديل أو إزالة.

وأشار المواطنون إلى أن وجود المطب على بداية منحدر يشكل خطورة مضاعفة، إذ تضطر المركبات إلى تخفيف سرعتها بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى تتابع المركبات وحدوث تصادمات متكررة نتيجة الازدحام المفاجئ، لا سيما في أوقات الذروة.

وأكدوا أن هذه المعضلة مستمرة منذ فترة دون معالجة مرورية واضحة من الجهات المختصة، رغم تكرار الحوادث والشكاوى، مطالبين بإجراء تقييم فني عاجل للموقع وإيجاد حل هندسي مناسب يحد من التصادمات ويحافظ على سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


