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حادث سير بين مركبتين وتحويل حركة السير على جسر عبدون

ادارة السير
شرطة السير
السبت، 31-08-2024 07:16 م
الوكيل الإخباري-   مجدي الباطية -  وقع حادث سير، مساء اليوم ، بين  مركبتين  في نفق عبدون بإتجاه التاج مول .اضافة اعلان


وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري  داخل النفق .

واشارت انه تم تحويل السير القادم من جهة الجسر المعلق الى عبدون لحين الانتهاء من رفع اثر الحادث . 
 
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