حادث سير بين مركبتين وتحويل حركة السير على جسر عبدون

07:16 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - وقع حادث سير، مساء اليوم ، بين مركبتين في نفق عبدون بإتجاه التاج مول . اضافة اعلان





وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري داخل النفق .



واشارت انه تم تحويل السير القادم من جهة الجسر المعلق الى عبدون لحين الانتهاء من رفع اثر الحادث .