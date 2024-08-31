حادث سير بين مركبتين وتحويل حركة السير على جسر عبدون

وقالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري " ان الحادث تسبب بتباطؤ مروري داخل النفق .
واشارت انه تم تحويل السير القادم من جهة الجسر المعلق الى عبدون لحين الانتهاء من رفع اثر الحادث .
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